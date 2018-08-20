2020東奧 台灣民意基金會：65％贊成以「台灣」名義參與

台灣民意基金會舉行「元首外交，台灣正名與兩岸關係」全國民意調查發表會，會中由台灣民意基金會董事長游盈隆（右2）主持邀請台大教授范世平（左1）、前國防部長蔡明憲（左2）及資深媒體人楊憲宏（右1）針對民調結果做討論。（記者王藝菘攝）

2018-08-20 11:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣民意基金會今公布最新民調，有52%民眾不喜歡用「中華台北」代表台灣，此外，65%民眾贊成用「台灣」名稱參與2020東京奧運。台師大政研所教授范世平說，這樣蔡英文政府就會感到較大的壓力，人民希望積極做出改變，政府不能讓人覺得恨鐵不成鋼。

根據民調，被問到是否用「中華台北」代表台灣，有52%的人不喜歡用「中華台北」代表台灣，只有37%的人喜歡。

對於2020 東京奧運台灣正名問題，65%的人贊成用「台灣」的的名稱參與 2020 東京奧運，26%反對。民調分析顯示，贊成用「台灣」名稱參與 2020東京奧運的人，在每一種社會類別團體中都居絕對多數，不論是性別、年齡、教育、職業背景、政黨認同、行政區域，除了在外省族群和國民黨認同者中呈現贊成和反對各半的現象。

此次民調也問到「兩岸同屬一中」的問題，民調顯示64%民眾反對「台灣與大陸同屬一個中國」，27%民眾贊成。值得注意的是，強烈反對「兩岸同屬一中」者有36%，強烈贊成者僅8%。

范世平表示，此份民調是在總統蔡英文訪問美國85度Ｃ之前所做的民調，如果是現在來做，不支持「兩岸同屬一中」的人可能更高。

此次民調是由山水民意研究公司，在8/13~14日，針對20歲以上年輕人進行抽樣訪問，抽樣方法是針對全國住宅電話抽樣，有效樣本1074人，抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2.99%個百分點。