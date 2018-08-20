蔡總統出訪 台灣民意基金會：50％認有助提升台灣國際能見度

台灣民意基金會舉行「元首外交，台灣正名與兩岸關係」全國民意調查發表會，會中由台灣民意基金會董事長游盈隆（右二）主持邀請台大教授范世平（左一）、前國防部長蔡明憲（左二）及資深媒體人楊憲宏（右一）針對民調結果做討論。（記者王藝菘攝）

2018-08-20 11:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣民意基金會今公布8月最新民調，關於總統蔡英文聲望，33.3%贊同蔡總統處理國家大事的方式，49.9%不贊同。行政院長賴清德施政表現，41.7%滿意賴清德院長的施政表現，44.8%不滿意。

前國防部長蔡明憲指出，賴清德上任後，許多閣員仍是蔡英文和前閣揆林全人馬，直到最近才有少數自己人，人民希望賴清德更有魄力，不一定要跟蔡綁在一起。

對於民調顯示蔡總統滿意度於低檔徘徊，蔡明憲認為，像是找出228事件元兇、提升國防預算到GDP3%等承諾，蔡英文沒做到；司法改革和提升年輕人薪資等承諾，有做但做不好，若不改善，蔡連任會有困難。年底選舉在即，卻很少民進黨候選人願意跟蔡英文合體，顯示蔡的民調和領導風格出現警訊。

蔡總統今晚將結束出訪拉美友邦行程。民調顯示，50%國人覺得此行對提升台灣國際能見度有幫助，但也有39%的人存疑。台師大政研所教授范世平說，此次訪問美國，85度C事件反而是助益，讓更多人關注蔡總統此次出訪。

此次民調也針對台灣人最新的政黨認同做調查，4.8%強烈民進黨，19.7%溫和民進黨， 46.9%中性選民，20.2%溫和國民黨，4.3%強烈國民黨，4.2%不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是民進黨認同最低的時刻。

此次民調是由山水民意研究公司，在8/13~14日，針對20歲以上年輕人進行抽樣訪問，抽樣方法是針對全國住宅電話抽樣，有效樣本1074人，抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2.99%個百分點。