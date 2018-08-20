談不分區立委表現 吳敦義：說滿意就沒有改善空間

國民黨主席吳敦義今早出席國民黨全代會後的中評會。（記者方賓照攝）

2018-08-20 10:24

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨黨代表昨在全代會上發難要求改變不分區立委提名制度，也對不分區立委表現表達不滿，國民黨主席吳敦義今早表示，既然黨代表對提名制度要求改善，那就要設法改善，至於是否滿意不分區立委表現？吳則說，說滿意，就沒有改善空間啦。

吳敦義今早出席國民黨全代會後的中評會，對於黨代表所提不分區立委提名制度改革，吳敦義表示，他要思考一下，但他沒有不高興，黨代表都講過去的事情，現在就是面對未來，要怎麼讓黨代表的意見在不妨礙制度下能兼顧。

吳敦義指出，昨天最大的反應是在台南和屏東，眀指某一、兩位不分區立委，這是可以思考的，如果某地方選不出區域立委，能不能指定鄰近的不分區立委專人服務？逐漸紮根。

媒體詢問，黨代表說不分區立委在關鍵投票上選擇當沈默多數？吳敦義認為，應該沒有出現這種狀況 ，不過總是要改進，既然黨代表對提名制度要求要改善，就要設法改善更好。

是否滿意不分區立委表現？吳敦義則笑說，如果說滿意，「就沒有改善空間啦」，說不滿意，「就不好意思啦」，而哪裡要改善？吳推說：「我也不能那麼明白講。」

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