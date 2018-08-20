批市政敗壞 丁守中：柯文哲在賣幻想嗎啡

2018-08-20 09:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中與市長柯文哲連日交火，柯文哲在台中簽書會擠爆，丁守中今天上午在臉書說，柯文哲一任市長快做完了，但台北還把著二個大爛尾樓「大巨蛋」、「北藝中心」，台北有光榮城市嗎，直說柯文哲根本只是在賣幻想嗎啡。

丁守中也說，柯文哲家對面的東門巿場已經是九十多年的老舊市場，市場內昏暗狹窄陰濕、破敗老舊，堵塞巷弄內的老公寓連救火逃生都困難，「柯文哲有改變成真嗎？」

丁守中最後說，靠著炒做民粹網紅起家的政客，只是一時的煙花，「看穿了真相，就知道很多只是夢幻泡影！」