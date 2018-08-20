拒掛五星旗 中國青年舉中華民國國旗表達抗議

2018-08-20 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕紐約中華公所旗下僑團「遡源公所」，長期支持中華民國，先前傳出將在八月改掛中國五星旗，今據《中央社》報導指出，紐約僑團遡源公所於今天已改掛中國五星旗，一名中國青年憤而高舉中華民國國旗抗議。

綜合媒體報導，紐約中華公所旗下共有60個僑團，紐約僑團遡源公所成立於1925年，多年來皆懸掛中華民國國旗，此番改掛五星旗的舉動已在紐約僑界掀起熱議，對此中華公所主席伍銳賢表示，「錢買不動我們」，仍會在公所內外懸掛中華民國國旗。

據《中央社》報導，19歲中國青年周小棠在遡源公所高喊「中華民國萬歲」並舉著中華民國國旗，向行人發傳單及小型中華民國國旗，以表達對此舉的不滿及對中華民國的支持，即便抗議期間遭中國人士阻攔，他仍不為所動。

周小棠表示，中華民國國旗是由他自費製作，到現場抗議也是他個人的行為，他透過網路看到中國作家辛灝年的演講，近而有機會接觸三民主義，更說道，「五星紅旗是代表北京獨裁的旗幟，而我認同孫中山先生三民主義的自由民主政治體制，所以我今天要舉起中華民國國旗，到場表達我的反對意見。」

據悉，目前有過半數的僑團支持中華民國，中國駐紐約總領事館副總領事邱艦出席遡源公所活動，但現場未見支持中華民國的僑團代表。

伍銳賢表示，遡源公所因新移民增加，僑社才會日益複雜，更呼籲其他僑團跟進中華公所一起懸掛中華民國國旗，更表示，這才是表現自己想法與尊重國家的做法。