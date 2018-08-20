買票就可進入NASA？鄉民打臉：只要是中國人就進不去

總統蔡英文參訪NASA詹森太空中心。中國官媒《環球時報》氣得跳腳直說只要買票就可以進入NASA參觀，但NASA有所謂的「中國人禁令」，沒有綠卡的中國人完全禁止進入。（圖擷自蔡英文臉書）

2018-08-20 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（19日）過境美國休士頓時參訪NASA詹森太空中心，成為首位參訪該機構的台灣總統。中國官媒《環球時報》對此氣得跳腳，直說只要買票就可以進入NASA參觀，但這個說法被PTT鄉民搬出相關法條打臉，原來NASA有所謂的「中國人禁令」，除非有綠卡，否則只要是中國人就無法入內，最多只能在遊客中心（visitor Center）逛一逛。

「中國人禁令」於2011年4月由美國國會訂立，禁止美國國家航空暨太空總署使用資金在NASA設施裡接待中國遊客，而且NASA所有研究人員都禁止與中國國企或中國公民進行雙邊合作，以上禁令全是出於安全考量。

鄉民們又指出，就算外國遊客能夠買票進入，最多可能只能在詹森太空中心主控室外參觀，而無法進到裡面與研究人員接觸，但總統蔡英文不僅進入了主控室，還由太空人Michael Fincke全程陪同導覽。

事實上，就連中國人自己也知道所謂的「中國人禁令」，對岸問答網站「知乎」去年有人提問該如何進入NASA工作時，1位匿名用戶坦言，不一定要是美國公民，但一定要有綠卡，因為NASA的中國人禁令是客觀事實，中國留學生和訪問學者若沒有綠卡，一律禁止入內，想要參觀都不行。