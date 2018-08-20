訪NASA 小英總統：從天空中可以俯視台灣美麗的燈火

蔡英文總統訪問NASA。（圖擷取自蔡英文臉書）

2018-08-20 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統過境休士頓，美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心，並進到行控中心，成為首位參訪該機構的台灣總統，受到熱情的接待，而就在蔡總統進到NASA前的3個半小時，正好「有一個太空站經過台灣上空，從天空中可以俯視台灣美麗的燈火，以及閃爍的夜色」。

蔡總統同慶之旅過境美國，受到高規格的接待，並造訪美國最重要的聯邦機構，政治意義格外受到重視；在太空中心，蔡總統前往九號樓（Building9）太空站實體模型訓練中心，在國際太空站模型前聽取相關設施介紹，以及參觀日本、美國以及俄羅斯等太空站訓練模型等。

蔡英文特別在臉書上特別提到一段溫馨的小插曲，「在任務控制中心，全程陪同我的太空人Michael Fincke跟我說，大約3個半小時前，剛好有一個太空站經過台灣上空，從天空中可以俯視台灣美麗的燈火，以及閃爍的夜色。」

蔡英文指出，「聽到這一段話，我回頭看看這一趟陪同出訪的團員們。他們的臉上雖然有一點倦容，但我知道，這就是想家的表情」。

結束休士頓行程之後，整個同慶之旅也將告一段落，返回台灣。