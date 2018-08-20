總統赴德州醫學中心新創基地參訪 結束行程準備返國

蔡英文總統（左）在當地時間十九日下午前往訪著名的德州醫學中心（TMC）新創基地參訪。（記者蘇永耀攝）

2018-08-20 06:16

〔特派記者蘇永耀／休士頓報導〕蔡英文總統在當地時間十九日下午前往訪著名的德州醫學中心（TMC）新創基地參訪。總統在結束行程後，也準備搭機返國，結束「同慶之旅」行程。

過去多年德州醫學中心在新創領域的發展在國際上具有相當領導地位，總統在繼過去參訪同樣位於休士頓的德州大學安德森癌症中心，了解相關醫療產業的發展外，這次特別造訪TMC，則把重點放在了解相關新創產業在產業聚落的形成、發展系統建立在這裡的成功經驗，並作為台灣發展新創與產業轉型的參考。

總統一行抵達後，由德州醫學中心執行副總裁兼營運長Shawn Colonna、新創中心主任 Erik Halvorsen等陪同，向總統與訪團成員介紹新創中心的營運狀況與發展願景。隨後向總統導覽基地中TMCx、AT＆T Foundery、CDI等新創單位。

德州醫學中心是在去年啟動創業基金計畫，投資醫療及生醫相關領域新創公司。在技術創新領域上，TMC創新研究所（TMC Innovation Institute）目前已經有一百多間的新創公司加入，募集到1億4千萬美元以上的基金。多項計畫包括新創公司加速器（TMCX）、新創公司育成中心（TMCx+）、 AT&T Foundery、美國嬌生創新育成中心等。