黃偉展退選 「小五」：希望他好好對待所愛之人

黃偉展今天晚間在中西區赤崁里活動中心宣布退選。（記者蔡文居攝）

2018-08-19 21:57

首次上稿 20:41

更新時間 21:57

〔記者邱灝唐、蔡文居／台南報導〕台南市中西區赤崁里長黃偉展原準備參選台南市議員，這幾日因婚外情飽受外界抨擊，最終今晚決定召開記者會且宣布退選。對此，「小五」Sasa表示，希望黃記取這次教訓，好好對待所愛的人。

黃偉展今晚8點正式宣布退選台南市議員，並說日後會回歸平淡、專心經營家庭，畢竟這也是S（Sasa）小姐所希望，因此決定退選，別再讓這件事情延燒下去、讓S小姐胡亂影射、傷害其他人；至於是否提起訴訟？黃偉展回應，S小姐是妨礙到其他人的權利，因此提告的權利在於被影射的人，而不是他。

對此，Sasa表示，這件事情天理昭彰，但這麼快落幕也好，畢竟拖久了會浪費社會資源；面對曾經的舊情人，Sasa仍感性地說，她當初在感情和工作上都很用心對待黃，沒想到最後竟是如此收場，希望黃經過這次的經驗能記取教訓，好好陪伴家人，以及任何所愛之人。

Sasa也回應曾在臉書貼出不自殺聲明；她說，黃偉展曾說若有人不讓他選，就會與其同歸於盡；不過，對於舊情人這幾天面臨這麼大的抨擊聲浪，Sasa不禁心軟，並指出黃平時就常說壓力大好想自殺，但她希望黃可以好好活下去，人生路還很長，而且黃還有7名家人需要他，要好好堅持。

Sasa從去年11月進入黃偉展服務處當工讀生，但與黃偉展因跑攤、發放宣傳品等行程越走越近，最後發生性關係且開啟婚外情。不過，Sasa後來發現自己竟是「小五」，前面還有中國籍的「小三」和前女友「小四」，憤而將一切抖出來。