雙母雞為邱俊憲站台 陳其邁：讓他成為「仁大鳥大」守護神

高市議員邱俊憲人緣好、人氣高，造勢會場非常熱絡（記者王榮祥攝）

2018-08-19 22:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，今與爭取連任的高市議員邱俊憲、聯手舉辦「邁向實現、好政連線」聯合後援會成立大會，偕同多位黨籍立委、議員跨區域聯合造勢，陳其邁同時與高市議長康裕成組成雙母雞，除了為邱俊憲助陣，也呼籲鄉親讓民進黨市長高票過關、議會過半、延續改革、繼續建設。

聯合後援會今傍晚在鳥松舉行，立委林岱樺、邱議瑩、劉世芳、李昆澤均到場相挺，市議員則有李柏毅、何權峰、高閔琳、簡煥宗及首度參選的許乃文，現場座無虛席、場面熱絡，也反映出邱俊憲的好人緣與高人氣。

高市議長康裕成也是全場亮點之一，她表示自己20年前首次參選議員，就是從鳥松仁武大社大樹開始，很感謝鄉親栽培，如今看到邱俊憲，就好像看到20年前的自己。

康裕成為邱俊憲大力背書，強調他是高市議會裡最認真的議員之一，每次開會一定到，且認真瞭解議題，會支持市府對的政策，做不好的也會提點，這樣有負責任、認真做的議員，一定要好好支持。

陳其邁則是開玩笑說，自己看起來比邱俊憲還年輕一點，但邱俊憲的努力、衝勁有目共睹，希望鄉親給邱俊憲最大的支持，讓他高票當選，繼續為地方打拚，成為鳥松仁武大社大樹的守護神。

陳其邁也頻頻向鄉親喊話，年底大選一定要讓民進黨市長高票過關、議會過半、延續改革、繼續建設，一起相信高雄，看好未來。