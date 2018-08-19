通靈少女拍攝地開直播 蘇貞昌：讓網友問好問滿

蘇貞昌（中）今天到汐止濟德宮，接受「我是汐止人」臉書粉絲團直播專訪，圖為蘇貞昌聽取濟德宮主委許仲辰（右）的介紹。（蘇貞昌競選總部提供）

2018-08-19 19:56

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長候選人蘇貞昌今日於汐止濟德宮接受「我是汐止人」臉書粉絲團直播專訪，在主委許仲辰的導覽下，認識濟德宮的歷史典故，也與粉絲團長張文瑋聊汐止在地議題，現場還品嚐當地百年老店的紅龜粿，大力向網友推銷。最後，蘇貞昌也直接接受網友線上提問，讓大家問好問滿，且有問必答，不但提出未來的政策理念，並保證未來他當選市長，汐止發展一定衝更快！

蘇貞昌到達會場後，先由汐止濟德宮主委許仲辰帶領介紹廟史與文物，濟德宮因為提供場地供電視劇「通靈少女」拍攝，吸引許多觀光人潮。

蘇貞昌則說，在地信仰文化結合影視後，變成地方特色，並形成大家對在地的認同，「這是非常好的一種地方創生的方向」，與他提出地方產業特色2.0的概念是一致的。

粉絲團團長張文瑋則就老街再生、青年住宅、公園建設及交通問題等四項內容向蘇貞昌提問。關於老街再生，蘇貞昌說，看看現在的三峽老街的繁榮就知道，「老街再造我最有經驗」。

針對青年住宅，蘇貞昌說，「都市再生」是他所提的政策四大支柱之一，當中及包含提供一定比例的社會住宅給青年，讓青年不用擔心負擔不起。對於未來公園的設置，蘇貞昌說到，他未來要推動的共融式公園正是要讓不同世代、不同族群都能夠使用，他說，建公園比改善淹水要更快完成，他同樣會儘速推動。

對於汐止的交通問題，蘇貞昌提到，因為汐止現在不淹水，人口不斷增加，日益嚴重的交通問題一定要解決，他將從交通工程、交通法令、交通號誌等各面相進行全面改善。蘇貞昌提到，他在縣長任內拓寬了大同路，並完成建設數座汐止對外橋樑，但現在汐止需要的是軌道交通，包含台鐵、捷運、輕軌等等，都要一併考量。

另一方面，由於通勤導致的塞車瓶頸點等，他也將整個打通。他提到，未來除了市府主動要做，他還要積極跟中央爭取更多的預算，他說，解決這些問題需要一個能跟中央協調、配合、溝通並積極奔走的市長來處理，「市長就是要帶頭衝」，蘇貞昌說，以他過去治水的效率與經驗，他一定也會用相同的速度解決問題。