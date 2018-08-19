彰化同鄉會挺林佳龍連任 彰化縣長魏明谷現身加油

台中市彰化同鄉會支持林佳龍市長競選連任，今日成立林佳龍後援會。（記者黃鐘山攝）

2018-08-19 19:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市彰化同鄉會支持林佳龍市長競選連任，今日成立林佳龍後援會。林佳龍市長致詞時，除重炮批評國民黨現在只剩抹黑戰術，並與彰化縣長魏明谷異口同聲表示，期望讓台中、彰化繼續聯手建設中台灣，讓中台灣更加進步。

台中市彰化同鄉會成立林佳龍後援會，由總會長張世雄和榮譽總會長蔡天啟發起，吸引近300位支持者到場。魏明谷縣長說，彰化和台中密不可分，兩縣市會共同完成3座大橋，林市長3年多來為台中建設了相當多，期望他能高票連任，一起繼續為中台灣打拼。

林佳龍致詞時，首先感謝彰化同鄉會，並說台中與彰化都擁有豐富的天然資源，不只命運共同體，更是全台唯二獲中央邀請發展離岸風電的城市，「起厝起一半 嘸通換師父」，建設需要持續，呼籲「林佳龍一票、魏明谷一票」，讓兩人一起建設更美好的中台灣。

林佳龍又說，他執政這3年多來，台中改變看的見，其中治安已經從當年的墊底現在變成六都第一，治水方面，山海屯區治水同時都在進行，特別是綠川、柳川的好成績更是大家有目共睹。

林市長話鋒一轉說，選舉逼近，國民黨現在只剩抹黑戰術，持續打空污戰，但近30年來，除了林佳龍，還有哪個縣市長敢將火力發電廠燒煤量減量，中火也是在國民黨縣長任內興建，國民黨身為垃圾製造者，竟然嫌棄幫忙撿垃圾改善環境的人，環境問題並非一朝一夕而成，解決問題更需要持續進行，希望大家都能支持願意做事、解決問題的人。

在此之前，雲林同鄉會已在中華民國雲林同鄉會總會長黃銘得號召下，於6月21日成立「挺林佳龍連任後援會」，各地雲林同鄉會理監事代表逾百人加入，包括台中區雲林同鄉會現任理事長詹承達與前任理事長李天成等人，後援會力挺林佳龍市長繼續連任，肯定他是做事的優秀人才。