姚文智：當選1年內改造仁愛圓環、辦東區生活節

民進黨台北市長參選人姚文智，19日在吳思瑶、阮昭雄、周柏雅等人陪同下，前往巡視台北市仁愛圓環附近景觀建設，並發表「東區Street Life計畫」。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-19 17:37

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智回歸市政討論，今下午與立委吳思瑤及黨籍台北市議員現勘仁愛圓環，宣布若當選市長，1年要將仁愛圓環周邊4個孤立的綠帶槽化島退縮，並與4方的人行道縫合，讓民眾無距離踏上草皮、散步喝咖啡；且他還要恢復舉辦22年前的東區生活節，也可名為東區Street Life生活節，讓東區再次繁華。

姚文智表示，東區在台北引領風騷多年，如今發展瓶頸，店鋪空置率今年達8％，因前台北市長郝龍斌至市長柯文哲對東區沒有感情與規劃。姚也與北市議員阮昭雄、周柏雅、李慶鋒、王閔生、簡舒培等人現勘仁愛圓環，以及難以就近散步的敦化南路綠帶，只見綠帶上公共藝術座椅使用率低；姚直說，台北市政府申辦的世界設計之都也淪為口號。

稍後姚文智則在敦南誠品開記者會，並宣布若當選市長，1年內要將「只可遠觀不可褻玩焉」的槽化島與人行道整併，也讓仁愛圓環的慢車做簡易分流，透過小設計大改變，解決行人與綠地組隔的問題；他質疑，過去民間景觀專業者已向郝龍斌、柯文哲提案，但2人把這樣提案丟到垃圾桶裡。

中華民國景觀學會副理事長許晉誌則背書，指圓環改造，道路空間服務水準沒有下降，反而衝突點減少。

姚文智也開支票，未來將舉辦東區Street Life生活節，也可稱為東區街道生活節，因北市府1996年曾經辦，但塵封12年，他認為恢復舉辦可讓東區再次繁華，引領時尚風騷。

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