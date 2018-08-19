柯到處助選但否認組黨 姚文智：專心市政吧！

姚文智受訪說，組黨是柯文哲的權利、自由，柯要到處去助選，他覺得市民都會尊重，不過他覺得專心市政吧！（記者叢昌瑾攝）

2018-08-19 17:08

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天表示，沒有要組「台灣民眾黨」，還說「謠言止於智者」。不過，民進黨台北市長參選人姚文智下午於台北敦南誠品受訪說，組黨是柯文哲的權利、自由，柯要到處去助選，他覺得市民都會尊重，不過他覺得「專心市政吧！整個都市怎麼運轉、怎麼進步，應該要提出答案吧」！

姚文智表示，他這幾天提到萬華區和德里，根本是一個城市兩個世界、是悲慘世界，讓里長、居民抱怨，這合適嗎？很多市政問題，台北市政府應該要有個一個說法吧！就像為什麼放著台北東區失去活力，很難看。

姚文智指出，台北市整建住宅有21處，平民住宅4處，最嚴重是和德里，整宅、平宅都在那裡，是不是要多花點力氣？因為這並非需要長期計畫，就只是環境整理的事情，難道都做不到嗎？只要把廢棄汽機車、周邊垃圾做有效管理，「坦白講我當市長，我明天就做好了，真的，如果明天把它做好，晚上有秀，我們也尊重他（柯）參加。」

對於柯文哲4年前選戰幕僚劉坤鱧爆料柯是個「慣老闆」，姚文智則說，這是柯團隊的事情，但希望柯能夠說明清楚，過去市府團隊也走了很局處長，柯也有很多帳目被質疑的部分，希望說明清楚。