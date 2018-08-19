柯P來簽書 外國學生及參選人都來支持

來自馬來西亞的林國榮（舉牌者）表示支持柯文哲，因為柯文哲都講真話。（記者歐素美攝）

2018-08-19 16:46

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長柯文哲今天下午到誠品書店舉辦「光榮城市」簽書會，活動下午2點半開始，不少柯粉昨晚9點起就到百貨公司門口排隊，250個號碼牌一下就發光，拿不到號碼牌的民眾仍擠在現場，想一睹柯P風采，其中，還有馬來西亞來台就學的研究生或里長參選人，柯粉表示，欣賞柯文哲講真話、有執行力，希望終結藍綠惡鬥。

搶到1號號碼牌的「雪春」，來自台中市潭子區，他表示，昨天晚上9點到到中友排隊，原本前面還有一對男女，但該對男女突然離去，他就意外成為「第一名」，欣賞柯P「有執行力」。

27歲的林國榮來自馬來西亞，目前就讀中正大學歷史研究所，他表示，一早就搭車到台中，上午8點多抵達中友百貨公司，結果還是沒有拿到號碼牌，只好托別人拿新書給柯P簽名，因為欣賞柯P「說真話」。

參選台中市中區綠川里長的蕭國長及柳川里長的陳怡娟，也結伴到場簽書，並組成「柯文哲中部後援會」，兩人表態支持柯文哲，希望終結藍綠惡鬥，以在地人的需求為主，讓政治回歸本質，即管理眾人的事，而不是只有權貴。

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台中市綠川及柳川里長參選人蕭國長（左）及陳怡娟（右）組成中部後援會支持柯文哲。（記者歐素美攝）