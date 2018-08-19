活動致詞不超過3分鐘 黃偉哲：民眾才是主角

立委黃偉哲（中）利用時間走訪活動現場，把握與鄉親搏感情的機會。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-19 16:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁的釋迦節今天熱鬧登場，民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲應邀開幕致詞時，仍維持不多話的風格，3分鐘之內講完，他強調參加活動而來的民眾才是主角，將時間留給大家比較重要。

對於各家公布的民調結果，都大幅領先對手，黃偉哲感謝鄉親的支持，但他不以此自滿，仍將更謙卑地走訪基層拜票，並提出更好的建設藍圖與政見，腳踏實地打贏這場選戰。

黃偉哲一到開幕典禮現場，雖然被引領入座，但他坐不住，隨即起身，走至攤位區，向參加釋迦節活動的遊客握手、致意，也請益農民，瞭解產業現況，爭取與鄉親搏感情的機會。

被介紹上台致詞時，黃偉哲逐一唱名、問候貴賓後，就預祝活動圓滿、順利，大家身體健康、萬事如意，很快結束自己的發言，相當簡短。

黃偉哲在台下表示，這是他的一貫風格，其實公所、農會已經對釋迦產業，以及相關活動內容等都做了說明，不必再重複發言，而且民眾才是主角，要感受現場的熱鬧氣氛，並非聽貴賓一連串的致詞，因此將時間留給大家。