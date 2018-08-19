黨代表嗆轟不分區提名 黨中央「研處」力擋

2018-08-19 16:22

〔記者林良昇／新北報導〕國民黨今舉行第20屆第2次全國代表大會，黨代表針對不分區立委有意見，分別提出修正不分區立委同意權、不分區立委僅能任一屆等提案，黨中央原打算以「交中央委員會研處」因應，引發黨代表不滿，當場開砲，但在會議主席、國民黨副主席郝龍斌堅持下，黨代表聲音被壓下，最後仍未在黨代表大會處理。

國民黨今舉行全代會，國民黨代表許長輝提出「修正不分區立委的不同意權行使為同意權行使」、中常委曾文培則提出「不分區立委僅能擔任一屆，不得連任」，劍指國民黨不分區立委。

許長輝提案說明時指出，在場的不分區立委僅剩下立委曾銘宗一個，如果改成行使同意權，「現在15個乖乖都在」，不分區立委不屑來，「這叫民主政黨嗎？」、「這叫開大門走大路嗎？」他指出，黨中央從來沒有研處過提案，希望能夠通過後就送執行，不要只是研議。

國民黨台北市黨代表聯誼會秘書長王重義則說明表示，他們提案不分區立委只能擔任一屆、不得連任一案，沒有針對性，是希望賦予不分區立委更多任務對黨做出更多貢獻，建議不分區立委可以在沒有立委的地方增聘服務處，為下屆立委做好準備。

郝龍斌原本打算將提案全送黨中央研議，許長輝開砲反對這樣處理，黨代表也出聲贊同，國民黨秘書長曾永權則緩頰，稱表示尊重，但現在不分區立委同意權的辦法有立法宗旨，有相關條文規定，會牽扯到相關條文、配套，不是只單純「不同意」改成「同意」這麼簡單。

不過，出身南部的黨代表則接續發言砲轟，黨代表王南寶批評，不分區立委對國民黨沒有加分，只有少數幾個在打拚，「國民黨不垮才有鬼！」中央委員陳麗旭則指出，台南市都沒有不分區立委，台南人有案件需要立委時，沒有人可以找，只能委託民進黨的立委，必須給台南一席不分區立委。

國民黨屏東縣議員唐玉琴要求，必須要派一位不分區立委認養屏東，黨代表馬見則在台上高呼「我要投票！」但郝龍斌仍不為所動，儘管許長輝仍在台下抗議想發言，郝仍裁示，照原本處理意見通過，強調黨中央會負責任做出改變，並組成專案小組研究，必要的時候開臨時全代會他也不反對。