苗栗預算連25年未刪 時力盼插旗議會打破僵局

時代力量於苗栗第四選區推出的候選人宋國鼎（中）競選總部成立，立委黃國昌（右）、洪慈庸（左）皆出席為子弟兵站台。（記者鄭名翔攝）

2018-08-19 16:33

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕時代力量力圖插旗苗栗，今下午黨主席兼立法委員黃國昌、立委洪慈庸、苗栗辦公室主任委員邱顯智等齊聚竹南，為苗栗縣縣議員第四選區（竹南、造橋、後龍）參選人宋國鼎競選總部成立站台，除大讚子弟兵參與家鄉社會運動無役不與，也直指苗栗縣預算25年分文未刪的荒謬現象，盼新面孔能打破苗栗縣議會監督力道不足的困境。

父母皆為華隆紡織廠工人的律師宋國鼎，從大埔案、關廠工人、苑裡反風車等皆看得到他的身影，此次選擇踏入政壇，訴求推出青年友善政策，從公共托育、低薪、就業等問題著手，盼讓更多人返鄉貢獻心力。

宋國鼎竹南競選總部今成立，立委黃國昌、洪慈庸及律師邱顯智、曾威凱皆到場為子弟兵站台，苗縣長參選人、頭份市長徐定禎、竹南鎮長參選人連森裕也出席表達力挺。

黃國昌強調，苗栗已連25年預算分文未刪，凸顯縣議會監督力道薄弱，更需要將有魄力、有想法的人送進議會，打破一陳不變的僵化議會。

徐定禎也喊話，現今選舉制度勞民傷財，盼黃國昌、洪慈庸等立委能提案修改選舉制度，杜絕「拚現金」的插旗、掛看板現象，改由巡迴的政見座談會，讓選民看見實質政見，選賢與能。

黃國昌（左一）、洪慈庸（右一）及宋媽媽（左二）一同為宋國鼎（右二）讚聲。（記者鄭名翔攝）