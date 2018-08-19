怒嗆擺脫「溫良恭儉讓」形象 佩琪宣告進入選戰模式

2018-08-19 15:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪因被媒體批評作風高調，昨晚間臨時取消出席台北河岸音樂季活動，今天再度加碼在臉書稱，經過一晚沈澱，想出「以後市長的公務活動，不再和市長一起出席」、「開始進入選戰模式，擺脫過去市長夫人出門揮手、微笑的溫良恭儉讓形象，從此進入2014年先生尚無官職時那個自走砲的陳佩琪」等檢討改善方案。

陳佩琪在臉書貼文中表示，經市府來邀的公益活動，除非活動是邀請所有候選人的夫人一起參加，否則不再出席。 畢竟選舉到了， 出席市府安排的活動，會讓人有利用市府資源的「高調」感，對其他候選人的夫人來說並不公平。

她指出，聯醫因受議會監督，算是市府的附隨組織， 所以她以後不會再出席聯醫的公益活動。過去曾有議員跑去詢問總院說：「你們聯醫以前請郝市長夫人參加過幾次活動？ 又請柯市長夫人參加幾次？」院方為此深感困擾，所以個人傾向不再參加聯醫的活動，不想成為聯醫的麻煩製造者。

此外，陳佩琪提到，輪狀疫苗的補助政策假設不是為北市幼兒的健康著想，而是因陳佩琪的「施壓」，導致市長不得不提撥二備金去執行，那麼在此公開建請衛生局取消疫苗政策補助。

陳並說針對昨天評論她的那篇媒體報導，引用一張過去她去台北電台受訪的相片，「的確我是去過台北電台三次， 但是是基於幫忙拉抬收視率的立場，不是想要利用市府資源。」記得每次她去，台長都很高興，會送我絲巾、馬克杯和環保筷當紀念，她總是笑咪咪的說：「看到妳，真高興，呵呵呵！自己人嘛，免錢的」後來有議員和名嘴公開質疑我利用台北電台的市府資源，所以在此聲明以後不會再去。

陳佩琪強調，從今天開始她進入選戰模式，要擺脫過去市長夫人出門「揮揮手、 微微笑」的溫良恭儉讓形象，從此進入2014年先生尚無官職時那個自走砲的陳佩琪，那時的她，遇到要開記者會， 會自己租場地，自己拿麥克風， 自己上台講兩個小時，不需有任何人提供的資源。

昨天有朋友傳消息給她說現在政壇流行一種說法，說是議員只要當上「柯黑一號」，就能當選， 黑市長的Top人物就可當選？她不知道其中原委，若果真如此，昨天《自由時報》那兩篇報導中提到的議員，就各自再加把勁吧！

陳佩琪還預告自己下一個行程是8月26日，星期日的下午，那天柯文哲要去台北信義誠品3F舉辦簽書會，她已經計畫好了，當天要買一套他的書，然後用力擠進會場，叫他幫我簽名，不達目的絕不罷休，今天台中的簽書會， 是來不及安排了。再下一個行程是應該好好地打理一下自己的官司了，律師說8月31日要再次開庭，她要想想如何擺脫對方律師說她無權提告的窘境，是否自己出庭親自表達意思。

陳佩琪也說，昨天《自由》的那篇報導，有某黨的女議員說我「告人」這事「太高調」， 奇怪了，妳們同黨的議員都可以在市議會簽到領車馬費後，離開議場去政論節目賺通告費， 這議員都可以為了捍衛自己收入的正當性而去告一堆網友了， 她辛辛苦苦工作所得卻被人說是「財產來源不明」， 為何她提告，被叫「高調」？難道她結婚了， 先生是市長，她從此就沒提告權嗎？

陳佩琪也表示，她如果說結了婚的女議員就該低調別再參選了，請問這樣對嗎？社會可以接受嗎？她在文末反嗆批她高調的議員「虧妳還是女性哩」！