823心戰喊話 重溫跳砲操

響應民政局號召跳砲操，參與的市府同仁積極練習。（記者何玉華攝）

2018-08-19 15:23

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府為紀念823砲戰60週年，21日到27日在市府1樓大廳舉辦「走過烽火─新北市紀念八二三砲戰60週年文史展」，為了重現當年的歷史場景，民政局科員陳雁萍錄製一段廣播向市府同仁心戰喊話，號召同仁重溫服役時跳砲操時光，一播出即在市府大樓引起熱烈討論。

民政局透過市府廣播心戰喊話，召集當兵期間曾是砲兵的市府同仁，在文史展開幕當日來操演砲操，短短2天接到來自各局處10名同仁的報名，包括副砲長兼瞄準手的交通局副局長鍾鳴時、彈種手的市長室練秘書、擔任砲長的環保局隊長王聰憲等，另外還有學校教官、經發局、以及板橋戶所同仁，連日積極練習，希望開展當天能流暢演出。

「來吧~~~歡迎砲兵同志的加入！來吧~~~8月21日八二三砲戰文史展一起來參與砲操演練。」民政局指出，8月22日到24日3天，市府同仁及參觀民眾可以參與心戰喊話廣播錄音競賽，每日10點30分至11點30分開放現場報名，中午12點到下午1點比賽，優勝者可獲得開運石獅子、關公刀或文昌筆造型開運印章、以及參加獎神明馬克杯等文創商品。