不受中國因素影響 布袋戲海外為台灣正名

王藝明布袋戲團與台越文化交流團在越南演出時，布條上寫著「台灣」。（台越文化交流團提供）

2018-08-19 15:02

［記者劉婉君／台南報導］中國在國際場合接連打壓台灣，正在越南進行文化交流的台越文化交流團，不受中國因素影響，交流過程雙方均以「台灣」稱呼我方，寫有「台灣」的布條也隨著演出在越南街頭或表演場所公開亮相，團員們說，「我們用布袋戲在海外為台灣正名。」

台越文化交流團由王藝明布袋戲團、國立成功大學越南研究中心、台文筆會、台越文化協會、台灣羅馬字協會等組成，先在越南首都河內與越南作家協會舉辦布袋戲劇本《決戰西拉雅》越南語版新書發表及文學交流，再到順化大學及會安進行布袋戲交流表演。

台越文化交流團表示，會安為聯合國科教文組織UNESCO公認的世界文化遺址，每天約有5000至7000名國內外觀光客，交流團17日演出室內及室外2場布袋戲，吸引許多越南國內外觀眾觀賞，成功將台灣行銷給國際友人。現場並有越南當地記者主動採訪及索取資料，交流過程不僅我方均以「台灣」自稱，越方接待單位及媒體也不受中國因素影響，均以台灣稱呼我方，交流團透過街頭布袋戲表演的方式，成功讓許多國際友人認識台灣的文化藝術。

《決戰西拉雅》原作由台江台語文學季刊主編陳建成編寫，以兩百年前的台灣為故事背景，描寫漢族與西拉雅族的男女主角聯手對抗惡霸，相當具有本土味。越南版則由台越文化協會前秘書長呂越雄翻譯、台文筆會與越南世界出版社合作出版。