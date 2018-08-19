劈腿風波扯南科廠商 黃偉展與小五同框被嗆要對質

黃偉展現身記者會場澄清，並向社會及被波及的人表示歉意。（記者蔡文居攝）

2018-08-19 14:31

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨提名的台南市議員參選人黃偉展，劈腿風波愈演愈烈，女主角「小五」S女今天出面爆料黃偉展曾要求她色誘同選區的同黨對手外，還牽扯到南科某廠商某蘇副總是他的金主，逼得黃偉展今天會同該位副總現身記者會場澄清。

黃偉展在外說明時，S女則在餐廳內，她因不滿黃對媒體放話有「高人指點」的說法，在記者會後，要與黃當面對質，到底是哪個高人指點？黃則不願與S女對質，直說對不起，強調沒說過，並迅速拔腿就跑。

S女今天出面在南市東區長榮路一家餐廳外召開記者會，對黃偉展大爆料劈腿史、色誘同黨對手，以及黃透過小三的「中國妻」（中配），一心想在中國投資、大賺中國錢，還扯出南科某廠商蘇副總是他的金主，及協助黃在中國那邊牽線。

S女說，黃一直想要把這事搞成政治鬥爭，「我沒有任何政治立場，也沒有在其他候選人處工作過，也沒有任何的高人指點，都是自己的行為，希望民進黨和選民看清楚他是滿口謊言的人，他今天會這麼做，選上議員就會繼續滿口謊言，這是我今天站出來的目的。」

黃、蘇得知後，今天中午時，意外現身在長榮路的記者會場，向各界澄清，指蘇只是他的朋友，在他任里長期間，疼惜他，幫忙他，彼此是私人借貸關係，造成他及公司的困擾很抱歉。

黃表示，這是私領域的問題，他真的做錯了，對於浪費社會資源及無辜被牽扯進來的朋友，向各界道歉，這純粹是他個人私領域的事，不要往政治上聯想，「也沒有什麼民進黨不民進黨的問題，一些言論、語言，我也沒有說過」希望不要牽扯不相關的人。

黃偉展向S女直說對不起。他強調，有關黨內同志的事，那純粹是開玩笑，情侶之間不愉快分開，不會講什麼好話，都講互相傷害的話，強調是玩笑話，並非事實。

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S女說，黃偉展今天會這麼做，選上議員就會繼續滿口謊言，這是她今天站出來的目的。（記者蔡文居攝）

S女不滿黃放話有「高人指點」，要與黃當面對質，兩人也在事件後首度公開同框。（記者蔡文居攝）