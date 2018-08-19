配合政黨法 國民黨全代會通過修正黨章

國民黨全代會今天（19日）舉行，黨主席吳敦義（中）扮演「棒球總教練」，直轄市、縣市長參選人以強棒出擊的「全壘打預告」，為11月的九合一選戰造勢。（記者簡榮豐攝）

2018-08-19 13:48

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日在新北市召開第20屆第2次全代會，除了為九合一選戰造勢，還配合「政黨法」規定通過修改黨章，其中在全代會的主要職權項目增訂「解釋黨章」及「通過本黨上一年度財產及財務狀況決算書表」，若在全代會閉會期間，黨章解釋則屬中央委員會。

過去國民黨曾經前主席馬英九第3度競選黨魁，以及請辭未依黨章規定總統當然兼任黨魁，引發黨章規定的解釋爭議，經這次修正後，未來類似黨章制度疑義，都必須送全代會解釋，若在全代會閉會期間，則由中央委員會代行。

此外，過去歷屆全代會經常有黨代表質疑，做為黨最高權力機關的全代會，卻對黨的財務狀況無權聞問，因此這次也配合「政黨法」明定財務決算書表應送全代會通過，國民黨今日全代會議程也首度列入上一年度的決算書表送請全代會公決。

國民黨內規長期以來規定，只要年滿15歲就可以入黨，為了配合「政黨法」規定，這次黨章修正通過增訂中華民國國民必須「年齡滿16歲」，才可以申請入黨。