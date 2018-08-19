休士頓僑宴擠進逾千人 總統：有信心讓台灣脫胎換骨

小英總統出席休士頓僑宴。（特派記者蘇永耀攝）

2018-08-19 12:50

走味的咖啡後 不能看小英總統被欺負

〔特派記者蘇永耀／休士頓報導〕總統蔡英文將結束「同慶之旅」，於當地時間18過境美國休士頓並出席僑宴，總統表示，台灣正往好的方向改變，她是國家的掌舵者，很堅定，也很有信心會帶著團隊讓台灣脫胎換骨，請海外台灣人一起為台灣打拚。

由於上周過境美國洛杉磯時發生85度C事件，僑務諮詢委員宋明麗透露，上週僑宴還有空位，但自從「那一杯走味的咖啡之後」，讓人看到中國對台灣的霸凌，很多人打電話來說「一定要去」、「我們不能看小英總統被人欺負」。

湧入千餘名僑胞 是近年之最

這場僑宴現場湧入千名僑胞，美國眾議員強生（Eddie Bernice Johnson）、格林（Al Green）等友台議員也與會。現場僑胞踴躍也是近年之最。

她說，台美共享自由與民主，在世界發生巨大變化之際，台美關係比以往更為堅定。

蔡總統對與會的美國國會議員說，「透過你們的努力，台美關係將保持強勁」，即使台灣的公民和企業的言論自由、生活面臨的威脅日增，但「台美關係是我們期待的亮點」，「謝謝你們讓這盞燈亮著，也謝謝你們今天的出席」。

這是蔡總統上任後，第2次過境休士頓。蔡總統提到，去年過境休士頓時，就任不到一年，那時執政剛開始，改革千頭萬緒，很多人擔心改革是不是太慢，因為，有人等了十幾年，心裡都很急，覺得政府做事慢，不符合他們期待的改革速度。

總統說，當時她告訴僑胞，穩健往前走，一定會看到成果；現在2年多過去了，政府所做的事情開始讓大家有感覺；政府全力讓台灣經濟更好，各項經濟指標呈現正面發展趨勢，各種經濟數據，無論是經濟成長率、外銷出口，還是股市指數，全部創下過去10年罕見的好成績，而且與許多國家相比也不遜色。

總統指出，很多改革要一步一步、穩健踏實前進，調整基本工資就是最好的例子，只要方向確定，掌舵的人夠堅定，就一定能成功，現在的22K已經變成歷史，這當中所做的努力都沒有白費。

蔡總統強調，台灣在改變當中，而且是往好的方向改變，身為總統，「我是國家的掌舵者，我很堅定，我也很有信心，我會帶著我們的團隊讓台灣脫胎換骨」，請所有海外的台灣人，「相信我們，跟我們一起努力」，一起為台灣打拚。