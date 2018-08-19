過境休士頓人氣爆棚 蔡英文：僑胞熱情比天氣還熱！

蔡英文與僑胞互動熱烈。（圖擷自蔡英文臉書）

2018-08-19 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天過境美國休士頓，歷經85度C中國打壓事件後，今天有高達1200名僑胞擠爆僑宴力挺，高喊「我們不能看小英總統被人欺負」。蔡英文致詞時說，台灣正往好的方向改變，「我是國家的掌舵者，很堅定，很有信心會帶著團隊讓台灣脫胎換骨。」

蔡英文在美國時間18日晚間出席僑宴，現場除湧進逾千名僑胞，美國聯邦眾議員強生（Eddie Bernice Johnson）、格林（Al Green）也都出席，看到滿滿的支持者，蔡英文在臉書寫下「抵達美國休士頓，僑胞朋友的熱情比這裡的天氣還要熱。」

蔡英文致詞表示，她是國家掌舵者，有信心帶領團隊讓台灣脫胎換骨，請海外台灣人一起為台灣打拚。她強調，台美共享自由與民主，在世界發生巨大變化之際，台美關係比以往更為堅定。

蔡英文也在臉書上提到，改革需要一步步、穩健踏實地前進，就像明年起基本薪資的調升，是經過了許多協商和努力才達成，我們的目標堅定，會持續讓台灣更進步，「這次來，鄉親們跟我握手，感覺特別有力。這一雙雙溫暖的手，都是支持我們未來不斷前進的力量。」

僑胞搶拍蔡英文。（圖擷自蔡英文臉書）