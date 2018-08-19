不滿Freddy「惜柯論」 基進黨怒：難道要重新定義獨派？

2018-08-19 12:13

〔記者郭安家／台北報導〕選舉剩4個月，時力立委林昶佐（Freddy）為台北市長柯文哲「兩岸一家親」緩頰，被外界質疑選票考量。基進黨今怒批，時力髮夾彎，難道林昶佐是跟柯文哲一起「食屎」的第三勢力？批林昶佐沒有柯文哲可惡，但太過投機、看得出來為了選票考量在幫柯，換言之，時力過去講的台獨、宣稱的新政治都不是真的。

基進黨指出，去年世大運期間，前「黑名單」人士、台灣獨立建國聯盟財務長毛清芬，只因在現場持台灣旗，就被現場的警方查禁，身邊圍繞不斷周旋的員警，後來柯文哲卻把責任全推給國安單位。

基進黨說，競爭對手時代力量最近髮夾彎，轉身去親親他們口中「食屎」的嘴、上電視節目挺柯的「務實」，林昶佐還於臉書發表「惜柯論」，對於眾多台獨前輩一生所堅持的道路，進行一場邏輯不通的無禮嘲諷；並質疑林無視中華民國體制於台灣的不合身、難道還想無視前輩過去的投入，重新定義獨派嗎？

基進黨表示，連小學生都看穿「惜柯論」想擱置認同爭議、希望外界不要對非國民黨選將進行「忠誠考核」，但雙重標準又對國民黨市長參選人丁守中進行「忠誠考核」，結果問題不討論、不解決；邏輯不通是，柯文哲雖不屬於某政黨，但北京在台灣要找代理人，從來就不限於特定黨籍。