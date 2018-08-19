黃偉展偷吃風波 「小五」再爆：他要我色誘同黨對手

S女出面召開記者會，再度爆料，黃偉展曾要求她色秀同選區的同黨對手。（記者蔡文居攝）

2018-08-19 12:02

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨提名的台南市議員參選人黃偉展，劈腿風波愈演愈烈。自稱小五的女主角S女今天上午出面召開記者會，再度爆料，黃偉展曾要求她色秀同選區的同黨對手沈震東，讓她覺得很傷，也覺得他很不厚道。

S女今天隻身一人出面召開記者會，她頭戴棒球帽、戴口罩，除現身爆料黃偉展的劈腿史外，還大爆黃偉展不擇手段進行「黨內鬥爭」。

黃偉展被提名參選台南中西區、北區市議員，該選區應選6席，民進黨提名陳怡珍、黃偉展、邱莉莉及沈震東4人。

S女爆料說，黃偉展曾要求她幫忙色秀同選區的沈震東，他再衝進去拍，他說是玩笑話，但對她而言很傷。還說不然有人跟他說邱莉莉會酒駕，要她騎車去撞邱的車，這樣警察就會發現邱酒駕，這樣他就可以選上。

S女說，不管這是玩笑話還是什麼，民進黨就只有4個人，一定希望4個人都上，怎會講出這樣的話，她覺得很不厚道。

黃偉展電話未接，留言也未回。邱莉莉則說，她寧願相信這不是真，黃應不致於要求他人騎車撞她。她都是助理幫忙駕駛，即便她要應酬，也都會叫車，她不會酒駕，不會自找麻煩，這是想太多了。

黃偉展稍後現身記者會場，向S女直說對不起。他強調，有關黨內同志的事，那純粹是開玩笑，情侶之間不愉快分開，不會講什麼好話，都講互相傷害的話，強調是玩笑話，並非事實。（12:14更新）

相關影音