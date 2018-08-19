國民黨全代會造勢團結 縣市長提名人獨缺張麗善

九合一選舉，國民黨全代會造勢「團結」。（記者方賓照攝）

2018-08-19 11:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日在執政地盤新北市召開全代會為九合一選舉造勢，活動設計以「棒球」為主題，仿效棒球隊出賽畫面，由黨主席吳敦義扮演「總教練」，直轄市、縣市長參選人仿效棒球隊出賽畫面，依序出列擊掌後就「打擊位置」，再擺出揮棒出擊的「全壘打預告」姿勢，象徵擊出全壘打「凍蒜」，吳敦義並與所有參選人共同象徵性投出一顆勝利的棒球，而包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷屆黨魁也都全數出席，營造全黨團結氣勢。

造勢活動結束 張麗善匆匆趕到「補打」

不過，原本應到22名「球員」，實到人數只有21個，獨缺雲林縣長參選人張麗善。直到上午11點，整個造勢活動都已經結束，而且大會議程進入預備會議階段，張麗善才趕到現場，並安排「補打」儀式。張麗善解釋，她從早上7點就開始在地方跑行程，但因為交通因素延誤，再加上高鐵班次太少，才來不及趕到現場，並藉此呼籲高鐵應該增加雲林站的停靠班次。

扮演「總教練」的吳敦義在致詞時列舉過去馬政府8年執政政績，強調現在的民進黨政府不但行政效率在國際排比逐年降低，並且證明拼經濟還是國民黨比較棒。

他強調，在馬政府時代，社會相對和諧，民生相對安康，反觀現在香蕉、鳳梨堆積如山，台南虱目魚銷不出去，各地觀光事業受傷慘重，日月潭、花蓮、阿里山等觀光區業者收入不到當年的一半，所以拼經濟將是國民黨的努力目標。

台灣國際聲望 吳敦義：馬政府時代達到最高峰

他並指出，當年扁政府交給馬政府時，世界給予台灣免簽證的國家只有54個，8年後馬政府交給蔡政府時，則高達164個，當年台灣外交與國際聲望，受世界信任與歡迎，在馬政府時代達到最高峰。

吳敦義表示，現在台灣治安狀況不佳，過去曾在短短兩週發生3件殺人分屍案，「這就是社會風氣受政府領導方向所影響」，至於年金改革蔡政府沒有好好溝通，雖然過去4大退撫基金投報率不高，國民黨也應該檢討，但現在應該徹底改善，只要4大退撫基金投報率達到5％，每年4兆基金就有2千億，也就不必苛薄軍公教警消。

兩岸關係 吳敦義：重新到回到「一中各表」的「九二共識」

他強調，台灣在蔡政府執政下經濟成長率不如過去，蔡政府時期每年的GDP成長率，是歷年來最差，而且兩岸關係也沒有像蔡英文當初承諾維持現狀，兩岸兩會關係變成「已讀不回」，應該再重新回到「一中各表」的「九二共識」。

吳敦義表示，這次高中歷史課綱調整，並沒得到課綱委員過半數支持，不符正當性，大家同為中華民族，中華文化才是大家共同的夢與理想。

最後他說，22位直轄市、縣市長參選人，是國民黨經深思，以相對公平機制挑出的人選，每位都是強棒而且熱愛台灣、尊重百姓，他拜託大家讓每一棒都能當選，並承諾未來國民黨會建立廉能有效率的政府、繁榮均富的經濟、公益和諧的社會以及和平穩定發展的兩岸關係。

年底選戰國民黨以「固守雙北、決戰中台灣、搶進南台灣」為戰略考量，並以「拚經濟顧生活」為號招，拚全台執政縣市過半，因此這次全代會主訴求就是「革新團結、重返執政」，強調「拼經濟、顧生活」，除了歷任黨主席、22直轄市縣市長參選人外，包括中常委、中央委員、黨代表約2千人出席。

國民黨今天還推出多款由黨內年輕朋友發想後委由台灣工廠製造的義賣募款小物，包括「KMT好棒」棒球、「擁抱KMT」抱枕，以及「就是投藍」籃球，現場義賣由吳敦義與歷任黨主席親簽的簽名棒球組與籃球。

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