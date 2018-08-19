前幕僚忍4年爆料「慣老闆」 柯P嘆︰謠言起於智者

台北市長柯文哲今天（19日）出席中元普渡消災祈福三時繫念法會，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-19 10:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底台北市長選戰激烈，曾任柯文哲競選總部顧問、監票部隊執行長的劉坤鱧昨在臉書爆料，4年前柯競選時，不斷以「共體時艱」為由「凹」工讀生薪資，質疑柯文哲是「慣老闆」，劉並在臉書中指，柯事後竟到處說因為劉害他多花了200多萬元。

對此，柯文哲今天受訪表示，細節他一定不會知道，當年管人事的錢是小凱（前北市府市長室專員邱昱凱），「現在4年後突然問我，那個錢怎麼花，我也不知道啊！」不過當事人應該會出來說明。

媒體追問，但小凱昨已在臉書回應，言下之意似乎是當時人太多，金額沒有辦法控管的很清楚？柯僅重申，臨時問當然會有問題，給他們1、2天時間，帳冊應該都有資料，拿出來看就知道。

對於此事過了4年、又到了選舉年才又掀出來，柯說，平常講也不會有人聽啊，這時候拿出來講才有人注意啊，「我想每個人都有他的目的或幹嘛。」

至於劉批評他到處講因為劉虧2、300萬？柯則稱自己印象中沒有講這個，大嘆「謠言起於智者」，講者無心、聽者有意，加上謠言傳來傳去，他後來發現團隊中最重要的互信，有互信的話，就會說「那不是、假的」。