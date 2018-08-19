阿扁參加中元普渡有感 勇哥物語發表「廟公廟空」詩文

2018-08-19 10:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕新勇哥物語今提及中元普渡，並發表阿扁所寫「廟公廟空」詩文。

勇弟表示，看到阿扁和人文首璽住戶一起參加管委會中元普渡，嘴裡卻唸唸有詞、在說些什麼？勇哥解讀，阿扁一定是為台灣祈福，祈祝國泰民安，台灣全民都能過得更好的日子！

勇弟好奇不是鬼月拜好兄弟，怎變成國家祈禱午餐會？

勇哥說明，農曆七月又稱鬼月，相傳七月初一，陰間鬼門便會開啟，讓孤魂野鬼能來到陽間享受人們供奉﹔台灣人習慣以「好兄弟」稱呼靈界朋友，並在七月十五日中元節當天，備齊豐盛酒肉菜餚款待好兄弟，這一天其實也正是佛教「盂蘭盆節」，因此除祭祀供奉外，佛教徒還會舉辦功德法會，來超渡這些長年在陰間受苦受難的亡靈。

勇哥說，對台灣人而言，鬼月意義其實不全然都是負面，透過中元普渡傳統習俗，所展現的或是想喚醒的，正是悲天憫人傳統美德，相傳中元普渡由來，主要來自於目蓮救母故事，中元普渡同時也是孝道闡揚。

勇弟回顧阿扁小時候，每逢農曆七月都會在父母於家門口點燈處燒香拜好兄弟，中元節晚上也會在麻豆文旦插上自己做的三角旗，上面寫慶讚中元，再自己端到惠安宮廟埕的法會一起拜好兄弟。

勇哥問有人想知道阿扁信什麼教？他常自我解嘲是孫中山的信徒，篤信國父遺「教」﹔2004年4月去梵蒂岡參加天主故教宗若望保祿二世追思彌撒，教廷規定每個國家特使團成員只能5位，總統與外長外，阿扁特別邀請清真寺教長馬孝棋與會。

勇弟指出，阿扁尊重並保障宗教信仰自由，聽說他在鬼地方發想要做「廟公」，回家後開一家「空廟」，大殿什麼也沒有，歡迎信眾不管你信哪個宗教都可以前來參拜，心中信什麼就拜什麼或唸什麼！真有這回事嗎？

勇哥引述阿扁寫的《廟公廟空》詩文為憑：

人生一陣風

金錢地位轉成空

幹完總統做廟公

皇帝算哪根蔥

走路蔣公

敗在毛澤東

政敵變成恩主公

一中將台灣掏空

老共是啥東東

月空星空人也空

上帝阿拉天后宮

蔣公馬公若祖公

人情義理全不通

廟公啊廟公

千萬不能起空

註：「起空」發瘋之意