前幕僚批柯文哲剝削勞工 柯幕僚邱昱凱臉書回應了

2018-08-19 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕2014年柯文哲競選團隊幕僚劉坤鱧18日在臉書爆料，指他當時擔任柯文哲監票部隊的執行長時，曾為14名工讀生爭取薪水與勞健保，向柯辦長官邱昱凱反映多次卻得不到回應，選舉結束後14名工讀生也沒在遣散費的名單中，讓他不滿直批柯文哲「剝削基層勞工」，還說這輩子不會再幫柯助選了。被點名的邱昱凱也在臉書發文回應了。

邱昱凱指出，劉坤鱧是帶他的學生們來幫忙打選戰，但部分非全職，有的是以兼職或用工讀（有時薪、也有用key資料筆數計算）方式聘用，競選辦公室團隊成員的勞、健保都有依個人意願加保，但因承辦人員也不是很清楚候選人辦公室要用什麼名義加保，後來在許多人的幫忙下，也新增了勞保加保單位，一開始的確都有幫有意願加保的人加保。

邱昱凱說，不過後來人數暴增，各種名義的辦公室如雨後春筍冒出，聘雇除正職外，又有依顧問、工讀、車馬費、專案費的不同，完全超過人事部僅他一人的認知負荷，且事情已經過4年需要再仔細回顧盤點才清楚。

他說，獎金部份（實際應是遣散費）依照會議記錄，是依當時財務長兼召集人李應元部長所召集之會議決定，9月份以前到班人員加發一個月，10月份以後之人員加發半個月。

最後邱昱凱也強調，只有柯文哲可以打敗柯文哲，柯文哲與他的團隊務必面對各項質疑、釐清真相，必要時需要自我審視修正，責無旁貸。