陸戰隊士兵酒駕後被操3小時 全副武裝爬高溫柏油路進餐廳

林姓士兵因酒駕，在做完3小時「軍紀操」後，林兵在高溫35度的情況下，被要求全副武裝從柏油路一路爬進餐廳。圖為陸戰隊操演。（資料照）

2018-08-19 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕陸戰隊99旅戰車營反裝甲連一名林姓士兵日前被查獲酒駕，同連主管得知後十分憤怒，8月6日在百餘名官兵與營長、營士官督導長與連上輔導長目擊下，林姓士兵做完「軍紀操」後，在高溫35度的情況下，被要求全副武裝從柏油路一路爬進餐廳用餐。陸戰隊指揮部得知後，針對涉案軍士官祭出處分。

根據《聯合報》報導，林姓士兵在8月4日遭警方攔查酒駕，6日上午，鄭姓營長下令對林兵設計上午9點至12點的「單獨課表」，專操林兵，而部隊集合後，由反甲連王姓士官長指揮，要求林兵一個人全副武裝進行戰鬥動作，最後要求林兵在柏油路上爬進餐廳，全副武裝吃飯，意圖讓部隊其他官兵目擊，藉此嚇阻酒駕。

知情人士指出，違規酒駕者有部隊既有規定懲處，不應施予額外體罰，但營連相關主管卻不承認，下令的營長還否認此事，強調「這是傳統」。海軍陸戰隊對此則表示，林姓士兵按規定懲處後將檢討汰除，但營長鄭姓中校為求好心切，仍要求所屬連長另針對林兵施予個別軍紀操，展現整飭軍紀決心。

陸戰隊指出，全案經旅部調查後，相關作為確實已違反陸海空軍懲罰法，核予營長、連長及士官長記過2次及記過1次不等之處分，營長調離現職；另案涉違法懲罰，全案移憲兵隊偵辦。