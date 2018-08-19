爆料柯P剝削基層勞工 前幕僚批：改變成真？笑話一場

台北市長柯文哲。（資料照）

2018-08-19 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕2018年底選戰在即，前柯文哲競選團隊幕僚劉坤鱧18日晚間在臉書發文，爆料2014年擔任柯文哲監票部隊的執行長時，曾為14名工讀生爭取薪水與勞健保，跟柯辦長官邱昱凱反應多次卻得不到回應，甚至在選舉結束後，14名工讀生也沒在遣散費的名單中，痛批柯文哲「剝削基層勞工」，更直呼「我這輩子，不會再幫這個人助選了，改變成真？笑話一場」。

劉坤鱧表示，他在2014年擔任柯文哲競選團隊「監票部隊」的執行長，在競選期間挑選了14名工讀生，但當年柯辦長官邱昱凱卻以「共體時艱」為由，將工讀生全部改為月薪33K的責任制的正職人員，「邱説，如果照時薪計算，這些工讀生實領薪水都會超過33000元，柯P没錢，希望大家體諒配合」。

劉坤鱧說，2014年11月29日，柯文哲以85萬多票當選台北市長後，獲得國庫2500多萬的補助款，「當時柯P面對電視宣布，所有員工加發一個月薪水當遣散費，但我手下這14個工讀生，竟然沒有在遣散費的名單中！」

他說，為了爭取工讀生權益，便寫了公文爭取一個月33000元的遣散費，找了當時的長官許長仁簽名，但許不想得罪柯P、不願在公文上簽名。於是他就去找總幹事姚立明簽名，「我跟姚老師說，從黨外到民進黨，我抬轎助選20多年，從來沒有遇過這種欺負小朋友的事！」

劉坤鱧感嘆的說，沒想到這種剝削基層勞工的事情，居然會發生在柯身上，「我實在無法接受！」事後他拿著姚立明、許長仁簽名的公文往上送至柯文哲，「没想到柯P又派邱來跟我說，這14個工讀生要一個月的遣散費可以，但要不領薪水當義工，繼續幫忙到12月15日」。

最後雙方以「遣散費一個月，15天的工資，一個人16500元，沒休假、沒有勞健保」達成協議。劉坤鱧並透露，他曾輾轉聽到柯到處對別人說，「劉坤鱧這個人很過分！選舉結束了還讓我害我多花了200多萬元！」他表示，不知道柯P講的200多萬元是怎麼算的？「但這已經不重要了，這時的我告訴自己，我這輩子，不會再幫這個人助選了，改變成真？笑話一場。」