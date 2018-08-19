爆料黃偉展肖想當立委？「小五」：鬼月遇惡鬼

黃偉展桃色風波，S女今天將召開記者會正面迎擊。（記者蔡文居翻攝）

2018-08-19 08:18

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨提名台南市議員參選人黃偉展陷入桃色風波，劈腿多女。昨天原先一度關閉臉書的女主角「小五」S女已恢復臉書，今天也將召開記者會正面迎擊。她在臉書爆料說，黃還肖想以後當立法委員？這種人能跌進議會就絕對是台南人民惡夢的開始。

「小五」今天將召開記者會正面迎擊

S女的臉書，今天已將個人正面清楚的照片全刪除，但均保留對黃的爆料貼文。她昨天貼文說，「當有人把你推倒了，不管你有多苦多累，也要站起來，狠狠地還他一巴掌」「去屎吧!!!!!!!!!!請大家在公園、市場看到他用力朝他吐8口口水，看到他在大街小巷追垃圾車，推他一把送他進去!!!!!!!!」、「鬼月到了，有時總會在路邊遇到惡鬼」。

S女爆料說，「怎會有人待人處事品格私德，可以糟到這種地步，如大雪紛飛而來的私訊、電話、留言，完全沒有任何人任何一則說他的好話，只有更多更不堪更勁爆的爆料，再自我感覺良好阿大頭症渣男，還肖想以後當立法委員？這種人能跌進議會就絕對是台南人民惡夢的開始。」

朋友留言關心她「還好嗎？」她回說，「不好，我見鬼了。」