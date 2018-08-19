國軍多款精準武器驗證皆過關「雄二B」攻艦飛彈卻...

「雄二B」的次音速雄二增程型攻艦飛彈，驗證時升空後發生故障、無法點火直接墜海。圖為雄風二型反艦飛彈。（圖擷取自中科院）

2018-08-19 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕國軍日前在屏東九鵬基地進行年度戰備演訓科目，中科院研發的天劍二型中程空對空飛彈、萬劍彈，以及海軍雄三超音速攻艦飛彈，均順利命中目標，然而代號「雄二B」的次音速雄二增程型攻艦飛彈，卻因為升空後發生故障、無法點火，便直接墜海，目前中科院專案小組正尋找故障原因。

根據《上報》報導，此次海空精準武器射擊中，現役飛彈和研發中的飛彈都排入射擊驗證中，空軍在7月中從清泉崗基地與台南基地彈藥庫中，分別抽選了2003年與2007年量產的空劍二飛彈各2枚，經中科院檢測無誤後，掛載至4架IDF戰機上，在九鵬基地外海空域進行視距外飛彈射擊，而4枚飛彈都命中靶機。

而海軍的攻艦飛彈射擊驗證，由成功級軍艦與沱江艦進行雄三超音速攻艦飛彈射擊，分別發射雄三飛彈後成功擊中靶艦。但試射「雄二B」攻艦飛彈卻發生問題，雄二B飛彈由陸基機動車發射後，飛彈升空卻發生故障，加力器脫離後，飛彈本體並未順利點火，直直的墜入海中，針對故障原因，中科院正進行了解。

另外，過去「萬劍彈」曾在6月試射時失控，8月初進行「補考」，由清泉崗基地的IDF戰機進行掛載作戰測評，在2萬呎以上高空投下萬劍彈，萬劍彈彈翼與尾平衡翼都順利展開，並進行滑翔，但渦輪引擎一直未點火啟動，直到萬劍彈飛行至低空後才順利點火，並擊中多個海上目標。據了解，此次驗證主要是測試萬劍彈射程是否有增加，且萬劍彈原設計是低空點火啟動渦輪引擎，此次為第一次遇到高空點火有問題

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