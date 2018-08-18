85度C事件 民進黨前副秘書長林宜正：馬英九傾中的後果

2018-08-18 23:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕蔡英文總統過境美國洛杉磯期間，順道拜訪當地85度C門市，卻引來中國抵制打壓，民進黨前副秘書長林宜正於競選倒數百日當天，到屏東為枋寮鄉長參選人陳亞麟助選，他受訪時指出，這不就是馬英九傾中政策後衍生台灣企業極度依賴中國的後果？

林宜正受訪時，對近來鬧得沸沸揚揚的85度C事件發表看法，他說，撇除85度C事後的反應，現在的後果明顯就是因為馬政府執政8年政策過度傾中導致。

國際上國與國之間照理貿易應該簽定FTA（自由貿易協定），林宜正指出，當時兩岸關係沒有任何一方敢或著要認定對方是個國家，但馬政府仍推動一個表面有利於台灣，但實際上卻是以蠶食削弱台灣民間實力的ECFA政策，造成只依賴中國市場的現象。

「雞蛋別放同籃的道理大家都懂」，林宜正說，當時馬政府帶給整個國家的傾中，塑造走入國際，但這個「國際」卻單單就是指「中國」的氛圍，這種狹隘的認知，也產生反效果，但現在部分企業已陷入太深，85度C事件就是最好的例子。

林宜正說，台灣早不再具低廉勞工的優勢，但台灣仍有國際執牛耳產業，如工具機、農業與生物科技等等，建議政府可投注大量資源發展這些在國際尚具優勢的產業，成為真正國際上無法被取代的一環，續保有競爭力。

林宜正曾任民進黨副秘書長，肩挑黨內選舉大任，上屆台北市長，他也擔任柯文哲的執行總幹事操盤選局，週四選舉倒數百天當天，他也來到屏東，為枋寮鄉長參選人陳亞麟助選。

林宜正說，他用當初曾勉勵柯文哲的話「用當市（鄉）長的態度來選市（鄉）長」，類比送給陳亞麟，擔任首長候選人不是等上任才思考如何執政，而是以現任者的態度，勤跑基層傾聽，將民眾所遇到的問題提出解決的方案，選上後就可以馬上進入狀況，全力以赴解決問題。