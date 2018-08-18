柯P2020選總統？ 柯媽：還沒會走就要飛

綠黨提名的新竹市東區市議員參選人劉崇顯競選辦公室今天開幕，同時公布竹市五區提名候選人，還邀來柯文哲父母站台。（綠黨提供）

2018-08-18 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕台灣綠黨提名的新竹市東區市議員參選人劉崇顯，競選辦公室今天開幕，還邀請到台北市長柯文哲的父母來站台。柯媽被問及兒子有沒有要出來選總統時，她說，「現在還沒有會走路，難道就要飛嗎？」

根據《聯合新聞網》報導，綠黨議員參選人劉崇顯競選辦公室今天開幕，席間同時公布了新竹市五區的提名人選，還邀請到柯文哲父母來給這群有參政理想的年輕人鼓勵，過程中，柯爸和柯媽也與現場的人一同高喊口號：「台北支持柯文哲，新竹支持綠黨」。

最近不少人一直在關注柯P是否會在2020年出來角逐總統，不少聲音議論，理所當然今天柯P父母也被問到兒子是否出來參選總統。柯媽否認說，她只有聽過媒體謠傳這件事，自己未曾從兒子口中聽過，她也說，兒子現在都還沒學好走路，怎麼可能就想著要飛呢？

但柯媽又說，人生本來就有許多意外，兒子本來也沒有要參選台北市長的意願，是後來因為某個契機，讓柯文哲心理萌生「不然出來選看看」的想法。之後看民調結果也比民進黨好，加上當時蔡英文也很支持柯文哲，就決定出來參選。

柯媽還有感而發坦承，自己其實不喜歡兒子去當政治人物，「當醫生出來救人不是很好嗎？」