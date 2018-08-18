台灣百合與黑名單後代 東京上野公園相見歡

台獨黑名單黃永純的女兒與台灣百合。（記者林翠儀攝）

2018-08-18 22:09

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕台灣書法家陳世憲與台獨黑名單黃永純的後代前往東京的上野公園，順利找到「台灣百合」的芳蹤，陳世憲當場席地揮毫寫下了「純」字。

台灣百合是台灣原生特有種，近百年前被當做觀賞植物帶到日本。喜歡到世界各處尋找「被忽略的台灣故事」的書法家陳世憲，從「追花人」駱明永得知上野公園有台灣百合的蹤跡，日前趁著到日本展出，邀請黃永純的女兒到上野「尋花」。

陳世憲去年訪日時意外得知已故台僑黃永純的故事，而寫下「為你走天涯」等書法作品。黃永純在台大法律系畢業後赴日，一九六○年應海外台獨運動重要領導人王育德、黃昭堂等人號召成為「台灣青年社」的六名發起人之一。黃永純不但被國民黨政府列為黑名單無法返鄉，在日本也因為參與政治運動而差點被驅逐出境。

黃永純後來淡出台獨運動，隱姓埋名靠著在洗衣店工作和口譯維生，家中除了日籍的妻子之外，三名兒女直到在整理黃永純遺物時才略知父親的經歷。為了尋找父親的另一個面貌，擔任牙醫的二女兒開始學習中文，並且返台尋根。

陳世憲覺得黃永純的後代，就像百年前流傳到日本的台灣百合的後代，有著強靭的生命力，在異鄉的土地上迎著陽光燦爛地綻放。

上野的台灣百合長在入口處警察分駐所後方的空地，地面上放置了數台空調壓縮機，由於株數不多，研判應非人為栽種而是自然在此發芽成長，但即使如此，正處花期的台灣百合仍開得非常美麗，陳世憲席地揮毫，以黃綠兩色寫下了「純」字，抒發他的感想。