自傲唯一提早停止募款 柯P酸其他人「撈到最後一秒」

台北市長柯文哲晚間舉行首場競選造勢活動。（記者黃建豪攝）

2018-08-18 20:16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲競選連任，今晚舉辦首場競選活動「Team KP Let's GO」，全程將近2小時的活動，以粉絲音樂見面會形式呈現，前半段撥放歌曲讓支持者暢快跳舞，後半版則是長達半小時的演講暢談績。柯文哲致詞還說，他上屆的選舉訴求是「這次聽孩子的話」，這屆要改成「這次聽孫子的話」！

柯文哲競選辦公室7月以民眾認購文宣品方式，募得4000多萬元選舉捐款，今天下午舉行面交活動，讓支持者分梯次領取Team KP襯衫等文宣品。晚間6時則舉辦絲音樂見面會，前半段長達1小時的時間，播放中文歌曲讓支持者盡情跳舞、擺動，而在柯文哲晚間7點登場前，主辦單位播放仿效美國知名漫畫公司「漫威」系列電影片頭的影片與背景音樂後，讓柯文哲「英雄式」登場。

但柯文哲演講時不改犀利風格，柯P不滿地說，他上屆在選前一個月就停止募款，也公布帳目，在台灣的政壇上沒有其他人可以這樣做，很多人卻還在批評他，但「他們都捨不得提早停止募款，因為他們要撈到最後一秒」、「從來不敢跟民眾公布他們的競選帳戶。」

柯文哲演講過程中，還以建成圓環為例，暗批前市長馬英九「過去政府常蓋沒有用的東西」，也提及前市長郝龍斌的世大運預算編烈達198億元，但他只編152億元就辦完世大運。

柯文哲也說，台北市需要可長可久的老人照護系統，不是向重陽敬老金每年發7億元後，就說莎唷娜啦（日文：再見）！政府不可以如此懶惰，「如果是你賺的要發給大家，我會說謝謝，但那並不是，回去告訴你的阿公，阿嬤，柯文哲是對的。」

柯P還打趣地說，他上屆的選舉訴求是「這次聽孩子的話」，這屆要改說「這次聽孫子的話」！

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