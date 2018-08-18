蘇貞昌邀5場政策辯論 籲侯友宜不要再閃躲

2018-08-18 19:36

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天再邀國民黨對手侯友宜進行政策辯論，蘇貞昌說，辯論是讓選民認識候選人的機會，也是選民的權利，希望侯友宜不要再閃躲。侯友宜對此則笑而不答。

蘇貞昌與侯友宜今晚一前一後出席新北市五股區彰化同鄉會會員大會。侯友宜近日提出「都更三箭」政策，再度引起藍綠陣營駁火互批，侯友宜說，若蘇貞昌有其他建議或方法，可提出一起討論。

蘇貞昌今天受訪時被問及此事，藉機邀約侯友宜辯論，他說，辯論是民主選舉過程，最基本讓選民認識候選人的機會，也是選民的權利，他7月就邀侯副市長辯論，但至今未有回應，侯友宜昨天表達願意就政策來辯論，非常好，他希望能舉辦5場辯論會，讓彼此的政見被選民聽見、看見，同時看出候選人的特質，希望侯友宜不要再閃躲。

隨後到場的侯友宜對此則笑而避談。侯辦發言人賴冠群說，蘇老縣長是民進黨口才第一名、經驗豐富，這一點大家都很清楚，但要先呼籲老縣長，先把自己「支不支持興建深澳燃媒電廠」？如何「百倍都更」？「支不支持五股、八里、深坑輕軌？」這三個問題向所有市民講清楚，比較重要。

賴冠群也另外提醒蘇貞昌，應很清楚辯論有一定的規則、形式，並不是像菜市場喊價的方式隨便喊個數字，「老縣長急成這樣子，不太好看。」