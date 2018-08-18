柯P與時力結盟？ 學姐同框時力參選人 強調只是「互相幫忙」

柯文哲幕僚「學姐」黃瀞瑩（圖右）近日與時代力量士林北投區議員參選人黃郁芬（圖左）同框拍宣傳片，引起是否代表柯文哲陣營將與時代力量結盟的議論。（圖擷取自黃郁芬臉書）

2018-08-18 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲幕僚「學姐」黃瀞瑩近日與時代力量士林北投區議員參選人黃郁芬同框拍宣傳片，引起是否代表柯文哲陣營將與時代力量結盟的議論，但本人澄清，只是「互相幫忙」，不能算是輔選。

綜合媒體報導，時代力量士林北投區議員參選人黃郁芬，昨日拍攝了七夕情人節競選宣傳片，請來了因「一日幕僚」影片爆紅的柯文哲幕僚「學姐」黃瀞瑩，黃瀞瑩手上更拿著黃郁芬團隊推出的競選小扇「加分扇」與黃郁芬合照，讓人不禁揣測「學姐」是否在幫黃郁芬輔選，或意味著柯文哲將與時力結盟。

對此柯文哲幕僚「學姐」黃瀞瑩表示，她與黃郁芬本來就有私交，「我覺得不太算是幫她輔選，算是年輕人的互相幫助、互相幫忙」，並強調同框並不等於輔選，未來也不排除再度與黃郁芬同框，或是與其他參選人同框。

也因為有在網路上擁有高人氣的「學姐」黃瀞瑩加持，黃郁芬在臉書上與「學姐」的合照，引來特別多人的按讚與關注，而「學姐」也預計將從9月起，自台北市府轉戰柯文哲競選辦公室。