新新北同學會！蘇貞昌邀縣長獎得主 共話當年打拚未來

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天舉行「新新北同學會」，邀請當年他擔任台北縣長期間，曾經獲頒縣長獎或各類競賽獎項的得主齊聚一堂。（記者賴筱桐攝）

2018-08-18 20:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天舉辦「新新北同學會」，邀請蘇貞昌擔任台北縣長期間，曾獲頒縣長獎或各類競賽獎項得主齊聚一堂，有人攜帶獎狀、獎盃及老照片分享故事，還有人帶著當年的結婚證書及「愛的結晶」，全家人共同出席活動，讓蘇貞昌感動萬分，懷念「當年大家一起打拚的日子」，更承諾當選後要將新北市打造為1000萬人的大舞台，讓每個人演出精彩。

31歲的游晉豪當年就讀八里區私立聖心小學，獲選「台北縣治安小天使」，協助治安宣導工作，他掛著頒獎時的紅布條出席，指著受獎照片笑說：「我的人按原比例放大，只是紅布條縮小了。」蘇貞昌也幽默地說，「你現在變成大天使了！」

游晉豪說，蘇貞昌擔任台北縣長時治安良好，他在上學、放學途中，父母親都很安心、放心，現在自己有了下一代，希望他的小孩也能得到相同照顧，期許蘇貞昌當選新北市長，持續推動治安工作。

台北市中正、萬華區市議員參選人吳沛憶帶來當年台北縣美展比賽的獎狀，她說，當年爸爸吳進風只是一名國小美術老師，蘇貞昌願意給予機會提拔，讓父親籌建並營運鶯歌陶瓷博物館，規劃黃金博物園區。

吳沛憶感慨地說，小時候她對於爸爸公務繁忙、不能經常陪伴家人有點不諒解，她認為，父親生病早逝與長期操勞有關，但長大後她回想，記憶中的爸爸是很快樂、充滿成就感的人，她感謝當年蘇貞昌願意給父親發揮的舞台，奉獻一生專業，推廣台灣本土藝術文化。

她說，「一座城市因為政府的施政效率會產生很大的改變，一位能不能做事的市長，對人民的影響很大。」希望蘇貞昌當選新北市長後，提供年輕人更多展演舞台。

31歲的游晉豪掛著當年獲選「台北縣治安小天使」的紅布條出席活動。（記者賴筱桐攝）

台北市中正、萬華區市議員參選人吳沛憶帶來當年台北縣美展比賽的獎狀及照片。（記者賴筱桐攝）