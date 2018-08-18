宜蘭無黨籍議員尋求突破 不排除推出議長人選

年底選戰，議會藍綠及無黨籍議員席次將再度洗牌。（資料照）（記者林敬倫攝）

2018-08-18 19:01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣議員34席，本屆民進黨囊括14席成為最大黨，更結合友黨力量，首度拿下議長寶座，陳文昌全力尋求連任。曾連任3屆議長的國民黨張建榮捲土重來，志在必得。無黨議員本屆也有9席實力，若席次攀升也不排除推出議長、副議長人選。時代力量則希望突破議員席次，扮演關鍵角色。

宜蘭縣本屆34席議員中，民進黨14席、國民黨10席、無黨籍9席、親民黨1席；民進黨首度成為最大黨，國民黨前議長張建榮連任3屆，要爭取4連霸，遇到民進黨陳文昌強力挑戰。民進黨席次雖未過半，但透過合縱連橫，讓出副議長寶座給國民黨議員林棋山，換取帶槍投靠，並爭取到友黨支持，最後拉下張建榮。

年底5合1大選，民進黨議員提名18人，縣黨部主委黃建財說，提名席次過半，展現的就是企圖心，希望縣長當選，議員、鄉鎮市長都過半，達到完全執政，議長陳文昌在議會領導議事、監督縣政表現優質，跟議會同事互動也佳，只要爭取到理念相近的第3勢力議員合作，連任機會相當高。

國民黨張建榮雖然成為「陽春」議員，但聲勢仍是不墜；經過黨內勸進決定捲土重來，接任國民黨宜蘭縣黨部主委厲兵秣馬，已在全縣各選區部署重兵，要與尋求連任的陳文昌再戰一回合。

國民黨提名15人參選下屆議員，即使全部當選也無法過半；縣黨部說，無黨籍在本屆議會9席，下屆預期維持一定席次，成了國民黨爭取合作對象，有機會重奪議長寶座。

藍、綠之外，無黨籍議員實力也不能小覷；縣議會在野聯盟總召陳福山認為，基層選舉已不分藍綠，重點是參選人的選民服務與口碑，年底選戰，無黨籍議員席次應能攀升。陳福山不諱言，無黨籍議員政治立場雖不盡相同，但若能整合成功，也有可能推出議長、副議長人選參與角逐。

被歸為泛綠陣營的時代力量，提名4席縣議員參選人，投入宜蘭市、羅東鎮與頭城鎮議員選舉；「宜蘭要有新政治！」時力宜蘭黨部主委林郁容說，宜蘭縣選舉長期被藍綠瓜分，政治缺乏活力，下屆有機會突破議員席次，未來「大綠」、「小綠」是否合作？要看政策理念相不相同，時力還是有自主性，會扮演關鍵少數。