邱毅批85度C賺中國錢還討好小英 「是我就把她轟出去！」

前立委邱毅批85度C是「兩面企業」，賺中國人的錢，還要討好蔡英文。（資料照）

2018-08-18 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣企業85度C因為總統蔡英文出訪友邦，過境美國洛杉磯時賣咖啡給小英一事，被中國網友要求發表「支持九二共識」、反台獨等宣言，還揚言要抵制，引發極大爭議。對此，前立委邱毅直批，85度C賺中國人的錢，還要討好蔡英文，根本就是「兩面企業」！

國民黨前立委邱毅昨天晚上（17日）在微博發文說，不管85度C是否真是台獨企業，但是想討好蔡英文就是擺在那邊的事實。他認為，85度C的總營收，光是中國市場就有6成以上，賺中國人的錢賺飽飽，回頭又歡迎「台獨大頭目」蔡英文，「你85度C當大陸人民是傻仔？」，「這不就是另類的『兩面企業』嗎？」。邱毅還說，據他了解，這次風波中國官方沒有介入，純粹是民間不滿，純粹是市場機制，「有什麼好覇凌不霸凌的？」。

85度C事件越演越烈，前總統馬英九認為85度C太無辜，他說，相信無論今天是哪位總統前去光顧，店家都會十分開心。對於馬英九的言論，邱毅也在文中數落一番，認為馬英九太造作，總是想極力討好各方取利，「我就因為他這種虛偽矯情是非不分，才不肯與馬英九為伍，不願再幫他」，「如果我開了一家烘焙店，蔡英文大搖大擺地走進來，我管她什麼狗屎總統，一桶髒水就把她給轟出去！」