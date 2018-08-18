巴國總統稱我「中國台灣」 綠委籲外交部積極正名

2018-08-18 19:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕巴拉圭新任總統阿布鐸日前在臉書上稱總統蔡英文為China-Taiwan總統，雖經外館溝通後修正，仍在國內引發關注。民進黨立委劉世芳建議，外交部可藉此機會向各友邦溝通，盼未來與我國有邦交的國家，應以「中華民國（台灣）」稱呼我國；民進黨立委王定宇則說，台灣國名要與中國有清楚區別，此事無關意識形態，包含西語系國家在內，建議外交部進行全面性盤整，而非一次性修正。

蔡總統先前赴友邦巴拉圭出席新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，阿布鐸在社群媒體發文，稱呼台灣為「中國台灣」（la presidenta de China - Taiwán），外交部事後說明強調，此為西語友邦對我國口語稱呼，巴國則將貼文改為「中華民國台灣」（la República de China-Taiwán）。

民進黨立委劉世芳受訪時指出，20年前有兩個中國，如今國際社會都知道，中國就是指「中華人民共和國」，呼籲外交部應找機會，積極向友邦推動正名，盼友邦能以正式國名「中華民國（台灣）」稱呼我國。

民進黨立委王定宇認為，無論是西語系、或其他語系國家，都應該推動全面性的正名，而非一次性的修正；王定宇說，台灣內部對國家名稱還有一些討論，此需經民主程序解決，但對外避免混淆，應以「中華民國（台灣）」稱呼，作為與中國之間的區隔。