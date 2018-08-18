出席活動屢遭批「干政」 陳佩琪「深自檢討」不出席煙火秀

北市市長柯文哲（右）和夫人陳佩琪（左）去年曾一同參加大稻埕情人煙火節，但今年陳佩琪因深受負評，讓她決定「深自檢討」暫緩出席。（資料照）

2018-08-18 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕北市河岸音樂季煙火秀今晚將在大稻埕熱鬧登場，不過原定要和柯文哲一同共襄盛舉的市長夫人陳佩琪，疑似不滿先前屢屢出席活動卻惹上一身負評，下午在臉書上po文，表示將不會出席今晚的煙火秀，「可能要讓大家失望了。」

陳佩琪在臉書上表示，她今天收到觀傳局送來的熊讚T-shirt，原本想和柯文哲一同前往大稻埕煙火節「放閃」一下，但可能要讓大家失望，原因是近年來她不僅罹癌又有工作在身，辛苦之餘仍撥空出席參加市府活動，未料卻惹出許多負評，讓她決定暫緩出席，並將「深自檢討」。

根據本報稍早報導，外界指出陳佩琪過去曾以「市長夫人」之姿，「建議」市府應推動補助施打輪狀病毒疫苗，對此陳佩琪也聲明，她本來就是院區資深的小兒科醫師，這個計畫是許多資深醫師一起提出建議市府推動的，「傳染病的防治是本院區的責任」、「我沒有干涉市府防疫計畫 ，更沒有收受廠商任何好處。」

她表示，在柯文哲當上市長的三年多來，她出席活動絕對秉持「三不政策」，「不拿人家車馬費 」、「不要求人家接送」、「不要求主辦單位寫致詞稿」。而平時一些活動都會盡量陪著市長，但沒想到卻被貼上「干政」、「嗆辣」的標籤，讓她決定「深自檢討」，並將取消出席今晚的煙火秀。