侯友宜提議討論都更政策 蘇貞昌：歡迎辯論

2018-08-18 18:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近日提出「都更三箭」政策，遭民進黨新北市長參選人蘇貞昌質疑打臉過去自己市府團隊的行政效能。侯友宜說，若蘇貞昌有其他建議或方法，可提出一起討論。蘇貞昌今天下午大方回應，歡迎來辯論，他希望9月起連辦5場辯論會。

對於蘇貞昌的批評，侯友宜競選辦公室今天發布新聞稿，指蘇貞昌在台北縣長任內只完成1件都更案，建議蘇貞昌拿出具體作為，向市民說清楚，「如何百倍速都更？」、「要不要五股、八里、深坑輕軌捷運？」

蘇貞昌今天下午出席「新新北同學會」受訪時說，新板站特區就是最漂亮的都更，這些年來新北真的舊了、老了，連侯友宜自己都承認，近年來都更緩慢，關鍵就在魄力的問題，證明他說的，「一個市長的魄力決定效率，態度決定速度。」

侯友宜提到都更政策的討論，蘇貞昌說，候選人的辯論是讓選民了解候選人、了解政策最起碼的機會跟權利，他希望這次新北市長選舉，新北市民有這個權利，從7月起他就希望大家來辯論，讓市民看得清清楚楚，但侯友宜一直沒有回應，現在侯說願意辯論，他非常高興。

蘇貞昌建議，雙方可以辦5場辯論會，由5家媒體來主辦，看如何能夠立刻進行，9月就開始，讓市民看到他的效率，透過辯論，讓真理能夠越辯越明，讓市民了解候選人的機會和權利不會被抹滅。