蔡英文喝咖啡事件「助攻」 東奧正名公投連署掀熱潮

紀政親自到台中火車站前廣場的東奧正名連署站加油打氣，並為民眾解說。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-18 17:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文「喝咖啡事件」激起2020東京奧運台灣正名公投連署掀熱潮，台中市醫界聯盟等本土團體在台中火車站前廣場設站，連署書增加4倍，公投領銜人紀政也今天也到連署站為志工打氣，她說，面對中國鴨霸行徑，國人團結就是力量！

紀政連續兩個週末到台中火車站連署站打氣，她低調不公開發表意見，只說，「若我閉嘴可以降低混亂，對連署會更好」，但她仍一一為連署民眾解說與鼓勵，「國人能凝聚力量（連署），為台灣打拚，覺得很感謝！」面對85度C事件，中國愈打壓，會讓人愈反彈。

2020東京奧運台灣正名公投第二階段連署至8月底截止，中醫盟理事蘇勳璧說，台中火車站前廣場連署站原本一天1、2百份，在小英總統喝咖啡事件後，暴增到5、6百份，顯示國人的團結與對正名的期待，她強調，連署進入倒數衝刺，目前約20多萬人連署，連署書需要28萬份，呼籲國人站出來連署正名。

蘇勳璧說，在奧運歷史上，台灣曾以Formosa（福爾摩沙）、Taiwan（台灣）及中華民國的名義參加奧運，據《奧林匹克憲章》國家奧會名稱必須反映領土範圍和傳統，她也澄清，正名公投案一旦通過，仍須小英政府與中華奧委會向國際奧委會提出申請，一旦不通過，也只是延用中華台北之名，也絕不會影響台灣選手參賽權。

前中醫盟與中社社長、醫師陳萬得在開業診所設連署站，呼籲國人面對中國，台灣人只會更團結、踴越連署；醫師吳英偉說，台灣長期被國民黨以偶像及謊言教育，國人失去國家意識，現在正名公投連署是每個人該做的事，今天包括北屯市議員參選許維智、九○八台灣國等團體都來聲援連署。