與北桃基竹縣市長參選人同台 吳敦義砲轟蔡英文

吳敦義與台北市長參選人丁守中、桃園市長參選人陳學聖、基隆市長謝立功、新竹縣長楊文科同台造勢，向在場深藍群眾請託支持。（記者廖振輝攝）

2018-08-18 16:53

〔記者施曉光／台北報導〕由「我愛國旗委員會」、「松濤社」主辦，國民黨、新黨及多個深藍團體協辦的「八二三戰役勝利六十周年紀念大會」今天下午在台北舉行，現場安排國民黨主席吳敦義與黨內4名北部地區直轄市、縣市長參選人一起上台造勢，鞏固基本盤票源。

前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱也出席這場活動，但主辦單位只請馬英九上台致贈紀念品給八二三戰役老兵，沒有安排馬英九與洪秀柱致詞，吳敦義則獲邀請上台致詞，向在場深藍群眾請託支持，同時與台北市長參選人丁守中、桃園市長參選人陳學聖、基隆市長謝立功、新竹縣長楊文科同台造勢。

吳敦義說，戰爭是殘酷的，中華民國要奮力自強，確保繁榮、均富與兩岸和平，可惜蔡英文總統當初競選時公開保證會維持現狀，兩岸關係不倒退，經兩年多年來的驗證，蔡政府不但兩岸關係沒有維持和平穩定，還不斷停滯後退，大家要用選票讓蔡英文下台。

他還說，最近傳出中國大陸可能準備對台灣做出「某一種出擊」，他希望這不是事實，但大家要有心理準備與建設，最重要是依照「九二共識」，在「一中各表」的基礎上，兩岸彼此尊重，確保和平穩定。

吳敦義說，讓台灣經濟繁榮、兩岸和平穩定，中華民國國泰民安，應該是所有接受人民付託的執政者所該做，如果蔡英文放棄了承諾，就由國民黨來做，他呼籲在場人士支持所有國民黨提名的參選人，讓國民黨在2018有相當程度的斬獲，贏得多數縣市民心，2020年才有機會重返執政，撥亂反正。