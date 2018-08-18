中國把資源投入軍事不智 陸委會：應解決人民需要

2018-08-18 17:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國防部16日公布今年度「中國軍力報告」，指中國從未放棄武力統一台灣，近年更研發及部署先進軍力，圖謀向台發動軍事突襲，並威嚇或阻撓第三方捍衛台灣。陸委會今天呼籲中國放棄錯誤的敵意與掠奪思維，應以溝通對話化解分歧，把資源用在中國人民迫切需要的社會福利之上。

陸委會表示，中國迄今不放棄武力處理台海議題，持續強化實戰準備、對台軍事部署，及增加在台海周邊地區演訓頻率，升高區域緊張情勢，引發國際社會不安憂慮，這是「事實」，並非「臆測與妄議」。對於共軍對台可能動向，我政府均有充分掌握及自我防衛能力與決心，同時也持續強化和美方等區域國家合作，共同維護台海和區域和平安定。

陸委會指出，中華民國是主權獨立國家，台灣未來發展必須尊重台灣2300萬民眾的自由意志與選擇。政府致力維護兩岸和平穩定現狀決心不變，面對中共不斷升高的軍事恫嚇，台灣不會走回對抗老路，也絕不會屈服於壓力，北京當局切勿誤判形勢，錯估我們捍衛主權及台灣自由民主的堅定意志。

陸委會說，中共近期對台惡意打壓不停歇，其在區域擴張影響力的戰略意圖及作為，已嚴重破壞現狀；中共當局變本加厲、惡意對抗的結果，反造成台灣多數民意反對與國際社會質疑。

陸委會強調，在中國內部社會問題層出不窮之際，把有限經費投入軍事更為不智。我們呼籲中國放棄錯誤的敵意與掠奪思維，應以溝通對話化解分歧，把資源用在中國人民迫切需要的社會福利之上，真正為創造兩岸民眾福祉及區域和平繁榮做出實質貢獻。